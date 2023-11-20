Глава Пентагона внезапно приехал в Киев: "У меня важное послание"

Это второй визит главы Минобороны США в Киев с начала полномасштабного вторжения рф

Глава Пентагона Ллойд Остин утром в понедельник прибыл в Киев. Он проведет переговоры с лидерами Украины.

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии, как сейчас, так и в будущем", — написал он в Х (бывший twitter).

В министерстве обороны США уточнили, Ллойд Остин встретится с лидерами Украины и проведет переговоры с руководством страны. Они будут сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Вашингтоном и Киевом. В частности, речь пойдет об обеспечении ВСУ необходимыми боевыми возможностями, как предстоящей зимой, так и для дальнейшей защиты.

"Позже на этой неделе госсекретарь Остин также проведет 17-е заседание Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн", — ред.) практически из Пентагона, продолжив жизненно важную работу по международной координации и поддержке Украины, в которой, как ожидается, примут участие около 50 стран", — добавили в Пентагоне.

Стоит отметить, что это уже второй визит главы Пентагона в Киев с начала полномасштабной войны. В прошлый раз Ллойд Остин посетил Украину 25 апреля 2022 года вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном. Тогда визит проходил в условиях секретности из-за соображений безопасности. Блинкен и Остин встречались с Владимиром Зеленским и несколькими министрами.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на поле боя и дальнейшую помощь Украине.

Также мы писали, что глава Пентагона и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время слушания в сенатском Комитете по ассигнованиям заявили что "без финансовой поддержки США и НАТО украинцы могут проиграть эту войну". Остин в очередной раз подчеркнул, что войны и в Украине, и в Израиле, влияют на национальные интересы США. Он добавил, что путин пытается выиграть время.