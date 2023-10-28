Счет идет на тысячи: Умеров обсудил с главой Пентагона потери россиян под Авдеевкой

Два министра обсудили дальнейшее сотрудничество

Министр обороны Украины Рустем Умеров созвонился со своим американским коллегой и главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили ситуацию на поле боя и дальнейшую помощь Украине.

Об этом сообщили в Минобороны Украины. В частности, Украина выразила свою благодарность за дальнобойные ракеты.

"Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту – примерно 4 тысячи солдат", — сказа Рустем Умеров.

Украинский министр обсудил с главой Пентагона дальнейшие поставки ракет ATACMS. Эти боеприпасы позволят ВСУ еще эффективнее наносить удары по военной инфраструктуре и командным пунктам россиян, а также атаковать объекты в глубоком тылу на оккупированных территориях.

Напомним, что о применении ракет ATACMS стало известно на прошлой неделе. ВСУ атаковали аэродромы в Бердянске и Луганске, лишив россиян несколькоих вертолетов. Когда именно были переданы боеприпасы, неизвестно, но всего Украина получила около 20 ракет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США оценили ситуацию в Авдеевке. По словам американских спецслужб, у россиян там серьезные потери, но есть опасность для Украины.