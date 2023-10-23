Удары по аэродромам окупантов в Луганске и Бердянске: установлено количество уничтоженной техники

Среди российских потерь – вертолеты Ка-52 и Ми-8.

На аэродромах в оккупированных Луганске и Бердянске в результате удара ракетами ATACMS 17 октября российские войска потеряли 26 вертолетов. Из них 11 были уничтожены и 15 повреждены.

Такие цифры озвучил официальный представитель группы Oryx Якуб Яновский в соцсети Х (Twitter). Это было установлено на основе визуально проверенных данных.

Так, украинские военные уничтожили 9 вертолетов - 7 Ка-52 и 2 Ми-8. Еще 8 вертолетов Ка-52 и 7 Ми-8 получили повреждения. Вместе это составляет 26 единиц.

При этом Яновский отметил, что Oryx для надежности отнес вертолеты, не подлежащие восстановлению, к категории поврежденных. Однако, по его словам, скорее всего речь идет о безвозвратных потерях, но достаточных доказательств для того, чтобы так утверждать, у проекта Oryx нет.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 октября силы специальных операций совершили удачную операцию под названием "DRAGONFLY", уничтожив большое количество авиации россиян. Также была уничтожена спецтехника, склад боеприпасов и установка ПВО. Позже стало известно, что для ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске были применены дальнобойные ракеты ATACMS. Отмечалось, что это первый случай использования этого вооружения в российско-украинской войне.