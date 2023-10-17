Первое применение ATACMS в Украине: Залужный показал, как это было

Ракеты нанесли много ущерба в российских тылах

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вслед за президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что Украина получила ракеты ATACMS и показал, как совершались первые запуски.

Соответствующей видеозаписью Залужный поделился в своем telegram-канале. На коротком ролике показан момент запуска трех ракет в ночное время суток.

Как известно из российских источников, ночью были нанесены удары по Бердянску и Луганску, где были поражены аэродромы, на которых находилось много авиации и другой военной техники. Куда полетели показанные на видео ракеты, не уточняется.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 октября россияне сообщили о "возможно самом серьезном ударе" с начала вторжения. После этого в ССО ВСУ сообщили, что были уничтожены девять вертолетов разных модификаций, система ПВО и много другой техники и личного состава.

Военный эксперт Ян Матвеев после этого сообщил, что аэродром в Бердянске представляет собой очень важную цель для Украины, поскольку оттуда регулярно поднимались вертолеты для нанесения ударов по Запорожскому направлению.