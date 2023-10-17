Первое применение ATACMS в Украине: Залужный показал, как это было
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Ракеты нанесли много ущерба в российских тылах
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вслед за президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что Украина получила ракеты ATACMS и показал, как совершались первые запуски.
Соответствующей видеозаписью Залужный поделился в своем telegram-канале. На коротком ролике показан момент запуска трех ракет в ночное время суток.
Как известно из российских источников, ночью были нанесены удары по Бердянску и Луганску, где были поражены аэродромы, на которых находилось много авиации и другой военной техники. Куда полетели показанные на видео ракеты, не уточняется.
Как сообщалось ранее, в ночь на 17 октября россияне сообщили о "возможно самом серьезном ударе" с начала вторжения. После этого в ССО ВСУ сообщили, что были уничтожены девять вертолетов разных модификаций, система ПВО и много другой техники и личного состава.
Военный эксперт Ян Матвеев после этого сообщил, что аэродром в Бердянске представляет собой очень важную цель для Украины, поскольку оттуда регулярно поднимались вертолеты для нанесения ударов по Запорожскому направлению.