"Особая благодарность США": Зеленский официально сообщил о получении ATACMS (видео)

Украина получила от США важное оружие и применила его на поле боя

Появилось официальное подтверждение того, что ВСУ впервые применили на поле боя ракеты ATACMS для поражения вражеских объектов.

Так президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 17 октября, поблагодарил Соединенный Штаты за передачу критически важного вооружения.

"Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко – "атакамсы" себя показали", — кратко резюмировал Зеленский.

Как сообщалось ранее, 17 октября оккупантов переполошили взрывы на аэродромах в Бердянске и Луганске, где были уничтожены не менее девяти вертолетов, система ПВО и склады с боеприпасами.

После этого в российском сегменте сети начали появляться многочисленные фотографии обломков ракет, которые использовались для ударов. На одном из них можно было заметить маркировку MGM-140a, что намекает на применение базовой версии ракеты ATACMS с кассетной боеголовкой и дальностью поражения до 165 километров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из себя представляют ракеты ATACMS и чем именно они могут помочь ВСУ в войне против российских захватчиков