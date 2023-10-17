"Особая благодарность США": Зеленский официально сообщил о получении ATACMS (видео)
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Украина получила от США важное оружие и применила его на поле боя
Появилось официальное подтверждение того, что ВСУ впервые применили на поле боя ракеты ATACMS для поражения вражеских объектов.
Так президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 17 октября, поблагодарил Соединенный Штаты за передачу критически важного вооружения.
"Наши договоренности с Президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко – "атакамсы" себя показали", — кратко резюмировал Зеленский.
Как сообщалось ранее, 17 октября оккупантов переполошили взрывы на аэродромах в Бердянске и Луганске, где были уничтожены не менее девяти вертолетов, система ПВО и склады с боеприпасами.
После этого в российском сегменте сети начали появляться многочисленные фотографии обломков ракет, которые использовались для ударов. На одном из них можно было заметить маркировку MGM-140a, что намекает на применение базовой версии ракеты ATACMS с кассетной боеголовкой и дальностью поражения до 165 километров.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из себя представляют ракеты ATACMS и чем именно они могут помочь ВСУ в войне против российских захватчиков