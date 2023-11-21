В Киев прибыл глава Минобороны Германии: что планирует (видео)

Это второй его визит в Украину, первый состоялся в феврале

Утром во вторник, 21 ноября, с необъявленным визитом в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он проведет переговоры с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, а также президентом Владимиром Зеленским.

В Минобороны Германии целью визита назвали подтверждение поддержки Украины, пишет DW. Основными темами поездки будет обучение украинских военных и помощь Киеву.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он привез послание, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии. Примечательно, что визит состоялся накануне 17-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно Германия решила удвоить размер военной помощи Украине в 2024 году. Вместо 4 миллиардов евро на нужды ВСУ планируют выделить 8 миллиардов евро. Борис Писториус заявил, что такой шаг должен стать сильным сигналом для Украины, которая противостоит российскому агрессору. Он также заверил, что Германия не оставит Украину в тяжелые времена. Министр обороны Германии подчеркнул, что никто не должен забывать о войне в Украине, пока часть внимания мирового сообщества прикована к событиям в Израиле и Секторе Газа.