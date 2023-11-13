Не оставим Украину: в Германии приняли важное решение по помощи для ВСУ

Германия продолжит помогать ВСУ

Германия на официальном уровне подтвердила информацию СМИ о том, что удвоит размер военной помощи Украине в 2024 году. Вместо 4 миллиардов евро на нужды ВСУ планируют выделить 8 миллиардов евро.

Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Bericht aus Berlin. По его словам, такой шаг должен стать сильным сигналом для Украины, которая противостоит российскому агрессору.

В своей речи Писториус заверил, что Германия не оставит Украину в тяжелые времена. Он подчеркнул, что никто не должен забывать о войне в Украине, пока часть внимания мирового сообщества прикована к событиям в Израиле и Секторе Газа.

Теперь новый размер военной помощи должны закрепить в федеральном бюджете на следующий год. В связи с увеличением поддержки Украины, Германия вынуждена нарастить расходы на оборону.

По данным издания, такой шаг позволит достичь Германии показателя в 2,1 процента ВВП на расходы на оборону. Это положительно влияет на квоту в НАТО, так как все члены Альянсы должны тратить на оборону каждый год минимум по два процента ВВП. До этого Германия не соблюдала данную договоренность.

Ожидается, что бюджетный комитет Бундестага одобрит выделение дополнительных 4 миллиардов евро уже на этой неделе.

Ранее "Телеграф" писал о том, какое вооружение войдет в новый пакет помощи Украине от Германии.