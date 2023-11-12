Сразу вдвое: Германия примет новое решение насчет помощи Украине

Уже на следующей неделе может быть принять важное решение

Правящая коалиция канцлера Олафа Шольца согласна увеличить военную помощь Украине в 2024 году вдвое. Таким образом сумма будет составлять 8 миллиардов евро (8,6 миллиарда долларов).

Уже на следующей неделе бюджетный комитет Бундестага, или нижней палаты парламента, одобрит выделение дополнительных средств. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседника агентства, в случае одобрения этого плана парламентом в Берлине, где партии Шольца имеют большинство, уровень расходов на оборону Германии превысит целевой показатель в 2% валового внутреннего продукта, согласованный всеми членами НАТО.

Канцлер Германии пообещал значительно расширить военный потенциал даже после того, как специальный фонд расходов на оборону будет исчерпан. Отмечается, что эта страна является крупнейшим спонсором Украины в Европе, а в мире занимает второе место после США.

Ожидается, что уже на следующей неделе бюджетный комитет Бундестага одобрит выделение дополнительных 4 млрд евро, которые увеличат расходы Германии на оборону до 2,1% ВВП в 2024 году.

В материале указали, что планы закупок Германии включают истребители F-35 корпорации Lockheed Martin, израильскую систему противовоздушной обороны Arrow и тяжелые вертолеты Chinook компании Boeing.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре было озвучено, какое вооружение войдет в новый пакет помощи.