Передаст самое нужное: Германия готовит новый пакет помощи для Украины

Министр обороны анонсировал новый пакет помощи ВСУ

Украина получит от Германии новый пакет военной помощи, однако в него не войдут дальнобойные ракеты или самолеты.

Как рассказал в интервью Bild министр обороны страны Борис Писториус, новый пакет будет оцениваться в 400 миллионов евро и включит в себя наиболее необходимые украинским военным вещи.

По его словам, это включает в себя в первую очередь боеприпасы к артиллерии и минометам, а также ракеты. Кроме того, в пакет помощи войдет зимняя экипировка, электрические генераторы и оборудование для разминирования.

При этом отвечая на вопросы о том, почему Германия не передает крылатые ракеты и авиацию, Писториус отметил, что страна пытается понять, в чем она сильна, чтобы этим помочь Украине.

"В чем наши сильные стороны? Это наши современные основные боевые танки Leopard 2A6. Есть наземная ПВО. Наша система ПВО IRIS T SLM каждый день спасает жизни в Украине. Мы занимаем второе место в мире по военной поддержке Украины. Украинцы это очень ценят, о чем они говорят мне снова и снова в разговорах", — сказал он.

Что касается дальнобойных ракет и авиации, то, по его словам, есть другие страны-союзницы, которые делают важный вклад в их передачу.

Как сообщалось ранее, на днях стало известно, что США могут предать Украине дальнобойные ракеты ATACMS уже этой осенью.