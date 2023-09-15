Ракеты ATACMS могут передать Украине уже осенью: какой есть нюанс

Решение может быть принято в ближайшее время

Соединенные Штаты Америки все ближе к решению предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые та давно просит. Соответствующее решение могут принять уже осенью этого года.

Представители Администрации президента США Джо Байдена сказали, что для усиления контрнаступления ВСУ они рассматривают этот вопрос. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Пентагон не хотел передавать Украине ракеты ATACMS, беспокоясь о том, что американские Вооруженные силы имеют ограниченный запас этого оружия. Однако планы администрации предусматривают передачу ограниченного количества ракет, чтобы снизить опасения Пентагона об истощении запасов.

Также ранее Штаты уже получили от Украины заверение, что та не будет использовать американское оружие для ударов по территории россии. Ожидается, что долгожданное решение по ATACMS будет зависеть от такого обещания со стороны Киева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Государственный департамент и Пентагон дали рекомендации президенту США Джо Байдену насчет отправки в Украину ракет ATACMS.