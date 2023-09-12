Долгожданные ракеты ATACMS для Украины: стало известно о решении США

Кассетные боеприпасы помогут Украине оттеснить силы рф

Украина вскоре вероятно получит долгожданные боеприпасы от администрации Соединенных Штатов Америки. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

По данным Reuters со ссылкой на четыре американских чиновника, в случае одобрения поставок такого вида оружия, Украина получит их в сжатые сроки. При этом отмечается, что окончательное решение американские власти еще не озвучили.

В агентстве отметили, что наступление ВСУ на данном этапе весьма успешно. Американские партнеры отметили успешное применение кассетных боеприпасов, доставленных 155-мм артиллерийскими снарядами в последние месяцы. Поэтому администрация Байдена хочет усилить украинскую армию "в жизненно важный момент", и передать ракеты с радиусом действия 45 миль. Они позволят Киеву нанести значительный ущерб врагу глубже на оккупированной Россией территории.

Сейчас у украинских военных есть 155-миллиметровая артиллерия, которая может нести до 48 кассетных элементов. Рассматриваемая система ATACMS будет выпускать около 300 или более таких суббоеприпасов. Ракетная система GMLRS способна рассеивать до 404 кассетных элементов. Такая установка тоже есть на вооружении ВСУ.

Речь о поставках этих ракет началась сразу же после передачи Украине реактивных систем залпового огня HIMARS.

Украинская сторона неоднократно обращался в администрацию Байдена с просьбой ATACMS помочь атаковать и нарушить линии снабжения, авиабазы и железнодорожные сети на оккупированной россией территории.

На прошлой неделе глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они с государственным секретарем Энтони Блинкеном обсуждали предоставление США ракет большой дальности и надеются на положительное решение.

Стоит отметить, что кассетные боеприпасы запрещены более чем 100 странами. Украина, США и россия не подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещающей производство, накопление, использование и передачу оружия.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки дальнобойного оружия в ВСУ вынуждены искать альтернативные способы поражать цели в глубоких тылах оккупантов. Для этих целей даже переделали некоторую часть противокорабельных ракет "Нептун".