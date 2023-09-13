ATACMS для Украины все ближе: Пентагон и Госдеп дали рекомендации Байдену

Разговоры о передаче ракет сейчас активны, как никогда ранее

Вопрос поставок Украине американских дальнобойных ракет ATACMS сдвинулся с мертвой точки и скорее всего в ближайшее время ВСУ все же смогут порадовать оккупантов новыми "подарками".

Как информирует CNN со ссылкой на свои источники, разговоры о передаче этого типа вооружения заметно активизировались руководстве США в последние недели.

При этом ожидается, что президент США Джо Байден примет решение об отправке первых ATACMS в Украину в скором времени, поскольку это уже рекомендовали Государственный департамент и Пентагон.

Хоть окончательное решение еще не принято, но один из чиновников сообщил, что "сейчас вероятность того, что это произойдет, гораздо выше, чем раньше".

Одной из причин, по которым США тормозили вопрос отправки этих ракет, заключался в опасениях, что Украина начнет применять их против российской территории и тем самым приведет к эскалации. Однако теперь в США увидели, что другие образцы их вооружения применялись лишь против целей на оккупированных территориях, а потому опасения в значительной мере утихли.

Отмечается, что для ударов вглубь территории россии Украина обычно использует оружие собственного производства.

Например, из-за нехватки дальнобойного оружия ВСУ были вынуждены искать альтернативные способы поражать цели в глубоких тылах россиян. Для этих целей даже переделали некоторую часть противокорабельных ракет "Нептун".