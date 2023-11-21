Журналист Денис Казанский пояснил, как Революция Достоинства предотвратила захват Украины россией

Сегодня десятая годовщина начала Евромайдана. Не сомневаюсь, что многие в этот день будут писать о том, что российская агрессия, война, оккупация — это все следствие событий десятилетней давности. Мол, сидели бы тихо — никакой войны и аннексий украинских территорий не было бы. Янукович бы "сам цивилизованно ушел" в 2015 году, и тому подобную чушь, которую эта публика повторяет уже 10 лет.

Я же просто напомню, что весной нынешнего года, экс-депутат от Партии регионов, а ныне — известный коллаборант Олег Царев в интервью российскому изданию "Свободная пресса" совершенно открыто признал, что Янукович собирался разделить Украину и спровоцировать отделение западных областей, которые мешали ему узурпировать власть и вести пророссийский курс.

Регионалы намеревались переписать Конституцию, чтобы позволить Януковичу оставаться "вечным" президентом Украины, по тому же сценарию, как это сделали путин и лукашенко. Такой шаг, по их задумке, должен был подтолкнуть западные области Украины к сепаратизму. Планировалось, что эти регионы взбунтуются после такой узурпации власти, и Янукович не будет мешать их отделению.

Фактически это признание в том, что Янукович и его команда действительно были российской агентурой, и имели четкий план уничтожения собственной страны. И это признание полностью подтверждает, что у украинцев не было другого выхода, кроме как выходить на Майдан и защищать свою страну от преступников, которые намеревались ее развалить.

10 лет российская пропаганда доказывала, что Майдан якобы спровоцировал войну, а если бы революции не было, то Украина жила бы мирно и хорошо. Однако, как видим, после прихода Януковича к власти мирного сценария для Украины уже не существовало. Просто до Майдана россия с помощью Януковича планировала захватить всю страну, за исключением западных областей. А после Майдана смогла захватить только Крым и часть восточных регионов.

Не Майдан совершил государственный переворот. Это Янукович замышлял государственный переворот и уничтожение Украины, а Майдан этот переворот предотвратил.

Источник: сообщение Казанского в Telegram