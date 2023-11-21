Революция, которая определила судьбу Украины: знаковые фото с Майдана 2013 года

Эти кадры наглядно показывают стремление украинцев в Европу

Во вторник, 21 ноября, в 2023 году отмечается 10-я годовщина с дня начала Революции Достоинства (также известной как Евромайдан или Еврореволюция), — дня, который определил дальнейшую судьбу Украины как европейского и свободного государства. По этому случаю "Телеграф" решил напомнить в фотографиях, что происходило в центре Киева десятилетие назад.

Как известно, именно 21 ноября в 2013 году начались акции протеста в связи с отходом тогдашнего руководства страны во главе с ныне беглым экс-президентом Виктором Януковичем от курса на Евроинтеграцию. Именно тогда экс-премьер Николай Азаров разорвал соглашение про Евроинтерацию и украинцы вышли высказать свой протест против чрезмерной концентрации власти в руках Януковича и его соратников, и фактическое превращение Украины в одну из колоний россии.

10 лет назад украинцы массово вышли на протесты с флагами Украины и ЕС. Фото: Getty Images

Протесты наглядно показали, как украинцы желают Евроинтеграции. Фото: Getty Images

21 ноября считается датой начала Революции Достоинства в Украине, хотя некоторые считают, что ее началом стоит считать 30 ноября, когда на Майдане избили студентов, а то и вовсе 18 февраля, когда начались кровавые столкновения.

Акции продолжались как днем, так и ночью. Фото: Getty Images

Тогдашняя власть заявляла, что акции проплачены, но посмотрите только на эти лица. Фото: Getty Images

"Европа начинается с тебя", "В Европу без Януковича", "Буковина за ЕС", "Луганская область за соглашение с Европой", — это лишь некоторые из лозунгов, с которыми люди выходили на протест.

Фото: Getty Images

На пути в Европу начинать нужно с себя. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Как сообщал "Телеграф", нынешний президент Украины Владимир Зеленский назвал Революцию Достоинства первым контрнаступлением Украины против россии.