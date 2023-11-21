Революція, яка визначила долю України: знакові фото з Майдану 2013 року

Ці кадри наочно показують прагнення українців в Європу

У вівторок, 21 листопада, у 2023 році відзначаються 10-та річниця від дня початку Революції Гідності (також відомої як Євромайдан чи Єврореволюція) — дня, який визначив подальшу долю України як європейської та вільної держави. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив нагадати у фотографіях, що відбувалося у центрі Києва десятиліття тому.

Як відомо, саме 21 листопада 2013 року почалися акції протесту у зв’язку з відходом тодішнього керівництва країни на чолі з експрезидентом Віктором Януковичем від курсу на Євроінтеграцію. Саме тоді експрем’єр Микола Азаров розірвав угоду про Євроінтерацію і українці вийшли висловити свій протест проти надмірної концентрації влади в руках Януковича та його соратників та фактичного перетворення України в одну з колоній росії.

10 років тому українці масово вийшли на протести із прапорами України та ЄС. Фото: Getty Images

Протести показали, як українці бажають Євроінтеграції. Фото: Getty Images

21 листопада вважається датою початку Революції Гідності в Україні, хоча дехто вважає, що її початком варто вважати 30 листопада, коли на Майдані побили студентів, а то й зовсім 18 лютого, коли почалися криваві зіткнення.

Акції тривали як вдень, так і вночі. Фото: Getty Images

Тодішня влада заявляла, що акції проплачено, але подивіться лише на ці обличчя. Фото: Getty Images

"Європа починається з тебе", "В Європу без Януковича", "Буковина за ЄС", "Луганська область за угоду з Європою" — це лише деякі з гасел, під якими люди виходили на протест.

Фото: Getty Images

На шляху до Європи треба починати з себе. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", нинішній президент України Володимир Зеленський назвав Революцію Гідності першим контрнаступом України проти росії.