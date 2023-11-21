"Десять років із першого контрнаступу України": Зеленський привітав із Днем Гідності та Свободи (відео)

2014 року українці розпочали нову історію своєї боротьби

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем гідності та свободи. Він назвав події, що лягли в основу свята (Революція Гідності), "першим контрнаступом" нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. За його словами, саме з Революції 2014 року українці розпочали нову історію своєї боротьби – проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього, проти нашої неволі.

"Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка – зірка України. Тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними, щоб стати вільними. Вільними, щоб бути гідними. Заради нових часів.

З Днем Гідності та Свободи, сильний народе сильної країни! Слава Україні!", — сказав президент.

Для довідки: 21 листопада відзначається День гідності та свободи. Його встановлено указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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