"Десять лет с первого контрнаступления Украины": Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы (видео)

2014 года украинцы начали новую историю своей борьбы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы. Он назвал события, которые легли в основу праздника (Революция Достоинства), "первым контрнаступлением" нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По его словам, именно с Революции 2014 года украинцы начали новую историю своей борьбы — против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего, против нашей неволи.

"Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, что символизирует единство народов Европы, сияла и наша звезда – звезда Украины. Только сильные могут быть едиными. Едиными, чтобы стать свободными. Свободными, чтобы быть достойными. Ради новых времен.

С Днем Достоинства и Свободы, сильный народ сильной страны! Слава Украине!", — сказал президент.

Для справки: 21 ноября отмечается День достоинства и свободы. Он установлен указом Президента от 13 ноября 2014 года в честь Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года, сообщает.

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