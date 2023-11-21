Третья Пречистая в 2023 году: что можно и нельзя делать в этот день

Этот праздник посвящен матери Иисуса Христа — Деве Марии

Ежегодно православные верующие и греко-католики празднуют Третью Пречистую, праздник также известен как Введение во храм Пресвятой Богородицы. Эта значимая религиозная дата посвящена Девы Марии, матери Иисуса Христа, и является особенно важным событием для христиан. До смены церковного календаря на новоюлианский Третья Пречистая отмечалась всегда 4 декабря, но уже с этого года праздник будет проводиться 21 ноября.

В этот день вспоминается эпизод из жизни Богородицы, когда ее родители привели ее в Иерусалимский храм, когда ей было всего три года, чтобы представить на служение Богу. В этом священном месте Мария с усердием молилась и училась слова Божьего.

Что можно делать в Третью Пречистую

Введение завершает осень и встречает настоящую зимнюю погоду. В старину этот праздник был посвящен бытовым делам и семейным встречам, при этом шумных празднеств в этот день не устраивали.

Согласно народным традициям, в Третью Пречистую родители уделяли особое внимание духовному воспитанию своих детей. В праздник рекомендуется присутствовать на торжественной службе в храме вместе со своими маленькими наследниками.

Что нельзя делать 21 ноября

Устраивать шумные застолья — станут причиной серьезных проблем в семье.

Давать деньги в долг — будут проблемы с возвратом.

Кричать на животных — можно потерять домашнего любимца.

Ловить речную рыбу — она будет невкусной.

Употреблять в еду мясные, молочные и яичные блюда — соблюдается Рождественский пост.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников. В этом ноябре православные верующие будут отмечать пять важных религиозных дат.