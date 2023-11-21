Третя Пречиста у 2023 році: що можна і не варто робити цього дня

Це свято присвячене матері Ісуса Христа — Діві Марії

Щорічно православні віряни та греко-католики святкують Третю Пречисту, свято також відоме як Введення у храм Пресвятої Богородиці. Ця значуща релігійна дата присвячена Діві Марії, матері Ісуса Христа, і є особливо важливою подією для християн. До зміни церковного календаря на новоюліанський Третя Пречиста відзначалась завжди 4 грудня, але вже з цього року свято проводитиметься 21 листопада.

Цього дня згадується епізод із життя Богородиці, коли її батьки привели її до Єрусалимського храму, коли їй було лише три роки, щоби представити на служіння Богу. У цьому священному місці Марія старанно молилася і навчалася слова Божого.

Що можна робити у Третю Пречисту

Введення завершує осінь та зустрічає справжню зимову погоду. У давні часи це свято було присвячене побутовим справам і сімейним зустрічам, при цьому галасливих святкувань цього дня не влаштовували.

Згідно з народними традиціями, у Третю Пречисту батьки приділяли особливу увагу духовному вихованню своїх дітей. У свято рекомендується бути присутнім на урочистій службі у храмі разом зі своїми маленькими спадкоємцями.

Що не можна робити 21 листопада

Влаштовувати галасливі застілля — стануть причиною серйозних проблем у сім’ї.

Давати гроші в борг — будуть проблеми із поверненням.

Кричати на тварин — можна загубити домашнього улюбленця.

Ловити річкову рибу — вона буде несмачною.

Вживати в їжу м’ясні, молочні та яєчні страви — дотримується Різдвяний піст.

Раніше ми публікували календар церковних свят. У листопаді православні віряни відзначатимуть п’ять важливих релігійних дат.