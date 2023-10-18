Дело Майдана: суд вынес приговор пяти экс-беркутовцам

Одного из бывших силовиков суд оправдал

Святошинский районный суд Киева в среду, 18 октября, вынес приговор в отношении обвиняемых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" по делу о расстрелах участников акций на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Решение судей было озвучено во время заседания, где велась прямая трансляция.

Информацию распространили средства массовой информации.

Так, одного из бывших силовиков, Сергея Тампуру, суд оправдал. Александр Маринченко приговорен к пяти годам тюремного заключения. Но его освободили от отбывания наказания, поскольку назначенный судом срок он уже отсидел в СИЗО.

Еще трое находящихся в розыске экс-беркутовцев получили следующие обвинительные приговоры:

Олег Янишевский – пожизненное заключение;

– пожизненное заключение; Павел Аброськин — 15 лет тюрьмы;

— 15 лет тюрьмы; Сергей Зинченко – 15 лет отбывания наказания.

Решение предусматривает выплату подсудимыми компенсаций родным жертв. Заплатят они и государству.

Напомним, что с 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей — 78 человек, после 20 февраля от ранений умерли еще более 20 протестующих. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость – в Небесную Сотню.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ГБР завершило досудебное расследование дела шести бывших милиционеров, которые причастны к расстрелам на Майдане зимой 2013-2014 годов. Дело по ним передано в суд. Сейчас подозреваемы скрываются от правосудия в россии и даже получили гражданство страны-агрессора.