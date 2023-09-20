Судья времен Януковича включен в базу "Миротворца" за подрыв обороноспособности Украины

Глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева, которая до назначения была советницей подозреваемого в саботаже подготовки к полномасштабному вторжению РФ экспредседателя СБУ Ивана Баканова, внесена в базу Миротворца. Ее обвиняют в преднамеренном подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины в период действия военного положения, ведь именно она якобы была ответственной за преследование украинских производителей оружия и поставщиков Минобороны посреди горячей фазы российско-украинской войны.

Министерство обороны Украины судится с Государственной аудиторской службой (ГАСУ) из-за их выводов, что вся прибыль поставщиков ведомства является "убытком государства". Несмотря на официальные разъяснения Министерства экономики, что оборонные предприятия работали в рамках правового поля и прибыль законная, ГАСУ требует у производителей вернуть более 2,5 млрд. гривен. Поставщиков МО – в том числе украинских производителей важного оружия – ставят на грань банкротства. По словам волонтера, члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Даны Яровой, в это же время Басалаева перестала выходить на связь.

"Мы можем сейчас просто весь военно-промышленный комплекс "положить" через две недели", — отмечает Яровая.

Ссылаясь на выводы ГАСУ, ГБР начало вручать подозрения.

"В то же время, если ГБР из-за этого решения Госаудита приходит только к определенным предприятиям, то это создает повод говорить о преследовании определенных поставщиков МО. Не исключено, что для того, чтобы кому-то убрать невыгодных конкурентов", — подчеркивает член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, журналистка. Татьяна Николаенко.

Алла Басалаева возглавила Госаудитслужбу 4 ноября 2022 года. До этого Басалаева была членом ЦИК, куда попала в 2018 году по квоте партии "Возрождение". На эту должность, по информации СМИ, предлагал ее близкий соратник Андрея Портнова, регионал Валерий Писаренко. В 2012 указом Виктора Януковича она была назначена судьей Дарницкого суда. В 2021 году Алла Басалаева стала советницей Председателя СБУ Ивана Баканова.