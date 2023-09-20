Суддю часів Януковича включено до бази "Миротворця" за підрив обороноздатності України

Очільницю Державної аудиторської служби України Аллу Басалаєву, яка до призначення була радницею підозрюваного в саботажі підготовки до повномасштабного вторгнення рф ексголови СБУ Івана Баканова, внесено до бази Миротворця. Її звинувачують в умисному підриві обороноздатності, державної та економічної безпеки України у період дії воєнного стану, адже начебто саме вона була відповідальною за переслідування українських виробників зброї та постачальників Міноборони посеред гарячої фази російсько-української війни.

Наразі Міністерство оборони України судиться з Державною аудиторською службою (ДАСУ) через їхні висновки, що весь прибуток постачальників відомства є "збитками держави". Попри офіційні роз'яснення Міністерства економіки, що оборонні підприємства працювали в межах правового поля і прибуток законний, ДАСУ вимагає у виробників повернути понад 2,5 млрд. гривень. Постачальників Міноборони — в тому числі українських виробників важливої зброї — ставлять на межу банкрутства. За словами волонтерки, членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дани Ярової, у цей самий час Басалаєва перестала виходити на зв'язок.

"Ми можемо зараз просто весь військово-промисловий комплекс "покласти" за два тижні", — зазначає Ярова.

Посилаючись на висновки ДАСУ, ДБР почало вручати підозри.

"Водночас, якщо ДБР через це рішення Держаудиту приходить лише до певних підприємств, то це створює привід говорити про переслідування певних постачальників МО. Не виключено, що для того, аби комусь прибрати невигідних конкурентів", — наголошує членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, журналістка Тетяна Ніколаєнко.

Алла Басалаєва очолила Держаудитслужбу 4 листопада 2022 року. До цього Басалаєва була членом ЦВК, куди потрапила у 2018 році за квотою партії "Відродження". На цю посаду, за інформацією ЗМІ, її пропонував близький соратник Андрія Портнова, регіонал Валерій Писаренко. У 2012 указом Віктора Януковича її було призначено суддею Дарницького суду. У 2021 Алла Басалаєва стала радницею Голови СБУ Івана Баканова.