Расстрел "Небесной сотни": завершено расследование самого большого дела Майдана, подробности

Обвинительный акт уже был направлен в суд

В Украине завершили расследование по расстрелу Небесной сотни. Это было наибольшее дело Майдана.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Перед судом предстанет Янукович и весь тогдашний силовой блок. Среди них:

беглый президент Украины;

министр внутренних дел Украины;

заместитель Министра внутренних дел Украины;

глава СБУ;

первый заместитель главы СБУ – руководитель Антитеррористического центра;

министр обороны Украины;

начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины;

и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве;

заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;

командир ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

Установлено, что фигуранты 18-20 февраля 2014 отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращения акций протеста. Также чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих. Отмечается, что это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без каких-либо законных оснований.

"Бывшие высокопоставленные чиновники обвиняются в организации совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений. , а также организации террористического акта", — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием также установлено, что бывшие Председатель СБУ и командующий внутренними войсками МВД Украины после распада СССР проходили военную службу в вооруженных силах российской федерации, и, как следствие, получили гражданство россии, получили допуск и доступ к военной и государственной тайне России, приняли присягу на верность ее народа и находившиеся на всех видах обеспечения в вооруженных силах рф.

"Отдавая приказы о применении насилия в отношении митингующих, они действовали в интересах российской федерации, которой давали присягу", — отмечают правоохранители.

Соответствующий обвинительный акт уже был направлен в суд. Максимальное наказание за вышеуказанные преступления предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что соратник Януковича Клюев, который подозревался в разгоне Майдана, впал в кому.