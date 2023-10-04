Розстріл "Небесної сотні": завершено розслідування найбільшої справи Майдану, подробиці

Обвинувальний акт вже було направлено до суду

В Україні завершили розслідування щодо розстрілу Небесної сотні. Це була найбільша справа Майдану.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. Перед судом постане Янукович і весь тодішній силовий блок. Серед них:

президент-утікач;

міністр внутрішніх справ України;

заступник міністра внутрішніх справ України;

голова СБУ;

перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

міністр оборони України;

начальник Головного управління – командувач внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України;

в.о. начальника ГУМВС України у м. Києві;

заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;

командир ДМОЗ "Беркут" при ГУМВС України у м. Києві.

Встановлено, що фігуранти 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також чиновники організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Зазначається, що це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без законних підстав.

"Колишні високопосадовці обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.", — йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що колишні Голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після розпаду срср проходили військову службу у збройних силах російської федерації, та, як наслідок, набули громадянство рф, отримали допуск і доступ до військової й державної таємниці рф, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах рф.

"Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах російської федерації, якій давали присягу", — зазначають правоохоронці.

Відповідний обвинувальний акт уже було направлено до суду. Максимальне покарання за вищезгадані злочини передбачено у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що соратник Януковича Клюєв, який підозрювався у розгоні Майдану, впав у кому.