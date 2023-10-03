Утікач-соратник Януковича Клюєв впав у кому: що росЗМІ пишуть про його стан

Його стан нібито тільки погіршується.

Колишній глава Адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв, якого Володимир Зеленський позбавив громадянства, потрапив до лікарні у Москві. Його підключили до апарату ЕКМО (апарат, який допомагає насичувати кров киснем при дихальній недостатності).

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, пацієнта було госпіталізовано до приватної клініки і прямо зараз він перебуває у важкому стані.

Джерело популярного пабліка "ВЧК-ОГПУ" стверджує, що Клюєв у комі та під цілодобовою охороною. Все це почалося нібито ще 25 вересня, коли в нього стався отит. Через кілька днів він пройшов, але натомість у Клюєва почалася задишка, а його стан почав погіршуватися.

"Прибулий на виклик лікар приватної клініки діагностував бактеріальну пневмонію і пацієнта госпіталізували. У стаціонарі зробили аналізи і бактерії знайдено не були. Оскільки стан хворого тільки погіршувався (Ковід нібито теж не підтвердився, попередній діагноз: двостороння пневмонія), Андрія Клюєва перевели в колишній ковидарій. Лкарі ввели діяча в медикаментозний сон і встановили апарат ШВЛ, щоб знизити навантаження на легені. Дружину Клюєва не пускають до палати, а саму лікарню охороняють силовики", — йдеться у публікації.

Хто такий Андрій Клюєв

Чиновник часів Януковича.

з 2010 до 2012 року Андрій Клюєв був першим віце-прем’єр-міністром України;

з 2012 по 2014 – секретарем РНБО;

24 січня 2014 року ще за президента Януковича був призначений на посаду голови Адміністрації президента України, а вже 25 лютого 2014 року подав у відставку.

наразі перебуває у розшуку, оскільки підозрюється у "незаконній перешкоді проведенню мітингів" на Майдані, що супроводжувалося фізичним насильством. Йдеться про можливу організацію розгону студентів 30 листопада 2013 року.

у квітні 2016 року за поданням України Андрій Клюєв був оголошений у розшук по лінії Інтерполу, але пізніше (у 2019-му) виключений з бази;

17 травня 2023 року ВАКС заочно обрав Клюєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підозрювали в організації заволодіння та розтрати бюджетних коштів.

Як пише ВЧК, останнім часом він нікуди не виїжджав і жив у будинку на Рубльовці. Колишній глава АП України займається бізнесом і останній контакт із сторонніми у нього був позаминулого тижня. На нараді щодо сонячних батарей був присутній його син і підлеглі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався у тому, де зараз люди Януковича, до кого дістав суд і хто вже "слухає кобзона". Дізнатися про це ви можете у нашому матеріалі, перейшовши на посиланням.

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