Беглый соратник Януковича Клюев впал в кому: что росСМИ пишут о его состоянии

Его состояние якобы только ухудшается

Бывший глава Администрации президента Януковича Андрей Клюев, которого Владимир Зеленский лишил гражданства, попал в больницу в москве. Его подключили к аппарату ЭКМО (аппарат, который помогает насыщать кровь кислородом при дыхательной недостаточности).

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на собственные источники. По их данным, пациент был госпитализирован в частную клинику и прямо сейчас находится в тяжелом состоянии.

Источник популярного паблика "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что Клюев в коме и под круглосуточной охраной. Все это началось якобы еще 25 сентября, когда у него случился отит. Через пару дней он прошел, но вместо этого у Клюева началась отдышка, а его состояние начало ухудшаться.

"Прибывший по вызову врач частной клиники диагностировал бактериальную пневмонию и пациента госпитализировали. В стационаре сделали анализы и бактерии найдены не были. Так как состояние больного только ухудшалось (Ковид вроде как тоже не подтвердился, предварительный диагноз: двусторонняя пневмония), Андрея Клюева перевели в бывший ковидарий — 52-ю ГКБ. Врачи ввели деятеля в медикаментозный сон и установили аппарат ИВЛ, чтобы снизить нагрузку на легкие. Супругу Клюева не пускают в палату, а саму больницу охраняют силовики" — говорится в публикации.

Кто такой Андрей Клюев

Чиновник времен Януковича.

с 2010 по 2012 год Андрей Клюев был первым вице-премьер-министром Украины;

с 2012 по 2014 — секретарем СНБО;

24 января 2014 года еще при президенте Януковиче был назначен на должность главы Администрации президента Украины, а уже 25 февраля 2014 года подал в отставку.

в настоящее время находится в розыске, поскольку подозревается в "незаконном препятствовании проведению митингов" на Майдане, сопровождавшемся физическим насилием. Речь о возможной организации разгона студентов 30 ноября 2013 года.

в апреле 2016 года по представлению Украины Андрей Клюев был объявлен в розыск по линии Интерпола, но позже (в 20190-м) исключен из базы;

17 мая 2023 года ВАКС заочно избрал Клюеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревали в организации завладения и растрате бюджетных средств.

Как пишет ВЧК, последнее время он никуда не выезжал и жил в доме на Рублевке. Бывший глава АП Украины занимается бизнесом и последний контакт с посторонними у него был на позапрошлой неделе. На совещании по вопросу солнечных батарей присутствовал его сын и подчинённые.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в том, где сейчас люди Януковича, до кого дотянулся суд и кто уже "слушает кобзона". Узнать об этом вы можете в нашем материале, перейдя по ссылке.

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