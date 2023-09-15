Задолжали миллиарды: в центре Киева пустят с молотка офис предателей из свиты Януковича

За офис просят примерно в 15 раз меньше чем должны братья

Ликвидатор ПАО "Укрподшипник" объявил на 2 октября аукцион по продаже административно-офисного здания в центре Киева, по адресу улица Резницкая, 3. Речь идет о 3133 квадратных метрах недвижимости, находящихся в залоге у "Укрэксимбанка" и за которые назначена стартовая цена в 146 млн 45 тысяч гривен.

Об этом говорится в объявлении на торговой площадке Оnline-market. Зарегистрироваться на аукцион можно до 1 октября.

ПАО "Укрподшипник" — промышленная компания, специализировавшаяся на машиностроении и располагавшаяся в Бахмуте Донецкой области, за который идут сейчас ожесточенные бои. В момент расцвета в корпорацию входили Артемовский завод по обработке цветных металлов, Артемовский машиностроительный завод "Вистек", Константиновский металлургический завод, ЧАО "Машзавод" (торговая марка "DANI").

По данным аналитической системы YouControl, "Укрподшипник" был создан в 1999 году и принадлежит людям из окружения экс-президента Вктора Януковича — братьям Клюевым, из которых старший Андрей покинул Украину еще в 2014-м, а младший Сергей – в 2015-м. Обоих украинские правоохранители обвиняют в совершении уголовных преступлений.

Так, Андрей Клюев имел отношение к разгону Майдана 30 ноября 2013 года, а Верховная Рада сняла неприкосновенность с Клюева-младшего, но это не помешало ему бежать за границу.

По словам главы СБУ Василия Малюка, в Москве находится офис-"кротоферма" экс-первого вице-премьера Андрея Клюева и экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, основная задача которого сбор информации по Украине и работа по Украине.

После бегства братьев Клюевых бизнес у "Укрподшипника" пошел плохо, и в Хозяйственном суде Донецкой области было открыто дело №905/3071/17 о признании компании банкротом. К концу 2017 года выяснилось, что корпорация задолжала кредиторам 2,02 млрд грн, при том что ее активы были почти вчетверо меньше – 537,4 млн грн.

В результате 3 июля 2018 года Хозсуд Донецкой области принял решение признать ПАО "Укрподшипник" банкротом.

А тем временем Служба безопасности Украины пришла к народному депутату Нестору Шуфричу. Политика подозревают в причастности к шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ рф и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем.