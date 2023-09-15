Заборгували мільярди: у центрі Києва пустять з молотка офіс зрадників зі світи Януковича

За офіс просять приблизно в 15 разів менше, ніж винні брати

Ліквідатор ПАТ "Укрпідшипник" оголосив на 2 жовтня аукціон з продажу адміністративно-офісної будівлі в центрі Києва, за адресою вулиця Резницька, 3. Йдеться про 3133 квадратні метри нерухомості, що перебувають у заставі в "Укрексімбанку" і за які призначено стартову ціну в 14 млн 45 тисяч гривень.

Про це йдеться в оголошенні на торговому майданчику Online-market. Зареєструватись на аукціон можна до 1 жовтня.

ПАТ "Укрпідшипник" — промислова компанія, що спеціалізувалась на машинобудуванні та розташовувалась у Бахмуті Донецької області, за який йдуть зараз запеклі бої. У момент розквіту до корпорації входили Артемівський завод із обробки кольорових металів, Артемівський машинобудівний завод "Вістек", Костянтинівський металургійний завод, ПрАТ "Машзавод" (торгова марка "DANI").

За даними аналітичної системи YouControl, "Укрпідшипник" був створений у 1999 році і належить людям з оточення екс-президента Вктора Януковича — братам Клюєвим, з яких старший Андрій залишив Україну ще 2014-го, а молодший Сергій – 2015-го. Обох українські правоохоронці звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів.

Так, Андрій Клюєв мав відношення до розгону Майдану 30 листопада 2013 року, а Верховна Рада зняла недоторканність із Клюєва-молодшого, але це не завадило йому втікти за кордон.

За словами голови СБУ Василя Малюка, у Москві знаходиться офіс-"кротоферма" екс-першого віце-прем’єра Андрія Клюєва та екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, основне завдання якого – збір інформації по Україні та робота по Україні.

Після втечі братів Клюєвих бізнес у "Укрпідшипника" пішов погано, і у Господарському суді Донецької області було відкрито справу №905/3071/17 щодо визнання компанії банкрутом. До кінця 2017 року з’ясувалося, що корпорація заборгувала кредиторам 2,02 млрд грн, при тому що її активи були майже вчетверо меншими – 537,4 млн грн.

В результаті 3 липня 2018 року Госпсуд Донецької області ухвалив рішення визнати ПАТ "Укрпідшипник" банкрутом.

А тим часом Служба безпеки України прийшла до народного депутата Нестора Шуфрича. Політика підозрюють у причетності до шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ Росії та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.