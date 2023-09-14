СБУ взялась за известного экс-адвоката: он называл Януковича президентом и "работал" на "вагнеровцев"

Злоумышленнику грозит несколько лет тюрьмы

СБУ в Киеве разоблачила бывшего адвоката, который заявлял о том, что Янукович "легитимный президент" и призывал свергнуть нынешнюю власть. Кроме того, адвокат сотрудничал с Телеграм-каналом ЧВК "Вагнера" с многотысячной аудиторией.

Об этом сообщили в СБУ. По информации журналиста Андрея Цаплиенко, речь идет о Сергее Крыжановском.

Бывший адвокат позиционировал себя как "лидер общественного мнения" и призывал украинцев к общественным беспорядкам, свержению и захвату власти под видом протестных митингов. Он вел YouTube-канал с общей аудиторией более 100 тысяч пользователей, куда регулярно выкладывал провокационные видеообращения.

"В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве", — говорят в СБУ.

Эти ролики подхватывали российские пропагандистские Телеграмм-каналы "вагнеровцев". Заявления адвоката выдавали за "позицию" большинства обычных украинцев, чтобы нанести ущерб международному имиджу Украины.

Эти видео только подтверждают подрывную деятельность Крыжановского в пользу страны-агрессора. На основании этих и других фактов, СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Крыжановскому грозит до 3-х лет тюрьмы с конфискацией имущества или без нее.

Журналист Цаплиенко предположил, что Крыжановский пытался заработать, так как пропагандистские паблики прибавляли ему до миллиона зрителей.

"Пожалуй, блоггер просто искал дополнительный заработок, потому что денег не хватало, ведь за плечами у "создателя контентов" 9 браков", — отметил Цаплиенко.

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