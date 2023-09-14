СБУ взялася за відомого ексадвоката: він називав Януковича президентом та "працював" на "вагнерівців"

Зловмиснику загрожує кілька років в’язниці

СБУ у Києві викрила колишнього адвоката, який заявляв про те, що Янукович "легітимний президент" і закликав повалити нинішню владу. Крім того, адвокат співпрацював із Телеграм-каналом ПВК "Вагнера" із багатотисячною аудиторією.

Про це повідомили у СБУ. За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, йдеться про Сергія Крижановського.

Колишній адвокат позиціював себе як "лідер громадської думки" та закликав українців до громадських заворушень, поваленню та захопленню влади під виглядом протестних мітингів. Він вів YouTube-канал із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів, куди регулярно викладав провокаційні відеозвернення.

"У цих відео їх автор намагався дискредитувати найвище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в нашій державі", — кажуть у СБУ.

Ці ролики підхоплювали російські пропагандистські телеграм-канали "вагнерівців". Заяви адвоката видавали за "позицію" більшості звичайних українців, щоб завдати шкоди міжнародному іміджу України.

Ці відео лише підтверджують підривну діяльність Крижановського на користь країни-агресора. На підставі цих та інших фактів СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із закликами до здійснення таких дій).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Крижановському загрожує до 3 років в’язниці з конфіскацією майна або без неї.

Журналіст Цаплієнко припустив, що Крижановський намагався заробити, оскільки пропагандистські пабліки додавали йому до мільйона глядачів.

"Мабуть, блогер просто шукав додатковий заробіток, бо грошей не вистачало, адже за плечима у "творця контентів" 9 шлюбів", — зазначив Цаплієнко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що СБУ затримала кума оксани марченко. Священник підтримував росію та активно пропагував культ СРСР серед парафіян.