Соратница Януковича предпочла курортный Бенидорм российской Сызрани

Экс-регионалка Анна Герман, которая отрицала российскую агрессию против Украины, как не странно, после начала войны не уехала в россию, где сейчас отсиживается её бывший соратник и беглый президент Украины Янукович, а обосновалась в солнечной Испании.

Об этом заявил известный украинский блогер Сергей Стерненко, прикрепляя соответствующие фото.

По его данным, бывшая народный депутат и советчица Виктора Януковича была замечена в одном из супермаркетов курортного испанского города Бенидорм.

"А почему не в любимую Сызрань?", — иронично вопрошает Стерненко, намекая на любовь к россии депутатов "Партии Регионов".

Стоит отметить, что очень часто нардепы из пророссийских партий Украины почему-то выбирают именно Европу или Эмираты, а не рф. Так, например, депутат ОПЗЖ Королевская, вероятно, с мужем сейчас живет в Дубае и уже оформила там вид на жительство.

Напомним, ранее мы писали, что похожего на Шуфрича мужчину заметили на пути в Барселону.