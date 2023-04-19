"А почему не в россии?" Одиозную экс-регионалку заметили в Европе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Соратница Януковича предпочла курортный Бенидорм российской Сызрани
Экс-регионалка Анна Герман, которая отрицала российскую агрессию против Украины, как не странно, после начала войны не уехала в россию, где сейчас отсиживается её бывший соратник и беглый президент Украины Янукович, а обосновалась в солнечной Испании.
Об этом заявил известный украинский блогер Сергей Стерненко, прикрепляя соответствующие фото.
По его данным, бывшая народный депутат и советчица Виктора Януковича была замечена в одном из супермаркетов курортного испанского города Бенидорм.
"А почему не в любимую Сызрань?", — иронично вопрошает Стерненко, намекая на любовь к россии депутатов "Партии Регионов".
Стоит отметить, что очень часто нардепы из пророссийских партий Украины почему-то выбирают именно Европу или Эмираты, а не рф. Так, например, депутат ОПЗЖ Королевская, вероятно, с мужем сейчас живет в Дубае и уже оформила там вид на жительство.
Напомним, ранее мы писали, что похожего на Шуфрича мужчину заметили на пути в Барселону.