Дело о расстрелах на Майдане: под суд пойдут шесть исполнителей (фото)

Подозреваемых взяли под стражу, но заочно

ГБР завершило досудебное расследование дела шести бывших милиционеров, которые причастны к расстрелам на Майдане зимой 2013-2014 годов. Дело по ним передано в суд, но обвиняемые скрываются от правосудия.

Подробности рассказали в пресс-службе ведомства. В ГБР отметили, что преступления на Майдане не имеют срока давности и виновные будут наказаны даже спустя долгий период времени.

Так, шестеро бывших милиционеров роты специального назначения ГМОП "Беркут" были исполнителями расстрелов активистов Майдана. Следователи установили, что 20 февраля 2014 года они на улице Институтской в Киеве открыли огонь из табельного оружия по участника акций протеста. Из-за их действий погибли 48 человек, а еще 90 были ранены.

По данным УП, речь идет о Дмитрии Исакове, Романе Панченко, Евгении Пронозе, Евгении Таранухе, Владимире Трепачеве и Олеге Шабаше.

Чтобы скрыть следы преступления, милиционеры сломали оружие и спрятали его, но часть в ходе следствия удалось отыскать. Группу милиционеров обвиняют по нескольким статьям УКУ:

ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

ст. 340 (Незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций).

ч. 3 ст. 258 (Создание террористической группы или террористической организации наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой).

ряд частей ст. 115 (Умышленное убийство).

ч. 2 ст. 262 (Угон, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов, или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением).

Сейчас подозреваемы скрываются от правосудия в россии и даже получили гражданство страны-агрессора. По данным Офиса Генпрокурора подозреваемым заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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