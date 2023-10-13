Справа про розстріли на Майдані: під суд підуть шість виконавців (фото)

Підозрюваних взяли під варту, але заочно

ДБР завершило досудове розслідування справи шести колишніх міліціонерів, які причетні до розстрілів на Майдані взимку 2013-2014 років. Справу щодо них передано до суду, але обвинувачені ховаються від правосуддя.

Подробиці розповіли у пресслужбі відомства. У ДБР зазначили, що злочини на Майдані не мають терміну давності і винні будуть покарані навіть через тривалий час.

Так, шість колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут" були виконавцями розстрілів активістів Майдану. Слідчі встановили, що 20 лютого 2014 року вони на вулиці Інститутській у Києві відкрили вогонь із табельної зброї проти учасників акцій протесту. Через їхні дії загинули 48 людей, а ще 90 поранено.

За даними УП, йдеться про Дмитра Ісакова, Романа Панченка, Євгена Пронозу, Євгена Тарануху, Володимира Трепачова та Олега Шабаша.

Щоб приховати сліди злочину, міліціонери зламали зброю та сховали її, але частину під час слідства вдалося відшукати. Групу міліціонерів звинувачують за кількома статтями ККУ:

ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу).

ст. 340 (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів та демонстрацій).

ч. 3 ст. 258 (Створення терористичної групи або терористичної організації караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої).

ряд частин ст. 115 (Умисне вбивство).

ч. 2 ст. 262 (Викрадання, присвоєння, здирство вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем).

Наразі підозрювані ховаються від правосуддя в росії та навіть отримали громадянство країни-агресора. За даними Офісу Генпрокурора підозрюваним заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомий соратник Януковича, якого підозрюють у розгоні Майдану, впав у кому. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий.