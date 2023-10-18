Справа Майдану: суд виніс вирок п’ятьом ексберкутівцям

Одного з колишніх силовиків суд виправдав

Святошинський районний суд Києва у середу, 18 жовтня, ухвалив вирок стосовно обвинувачених ексбійців спецпідрозділу "Беркут" у справі про розстріл учасників акцій на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року. Рішення суддів було озвучено на засіданні, де велася пряма трансляція.

Інформацію розповсюдили засоби масової інформації.

Так, одного з колишніх силовиків Сергія Тампуру суд виправдав. Олександра Маринченка засуджено до п’яти років тюремного ув’язнення. Але його звільнили від відбування покарання, оскільки призначений судом термін він уже відсидів у СІЗО.

Ще троє ексберкутівців, які перебувають у розшуку, отримали такі обвинувальні вироки:

Олег Янішевський – довічне ув’язнення;

– довічне ув’язнення; Павло Аброськін – 15 років в’язниці;

– 15 років в’язниці; Сергій Зінченко – 15 років відбування покарання.

Рішення передбачає виплату підсудними компенсацій рідним жертвам. Заплатять вони й державі.

Нагадаємо, що з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей — 78 людей, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної сотні.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ГБР завершило досудове розслідування справи шести колишніх міліціонерів, які причетні до розстрілів на Майдані взимку 2013-2014 років. Справу щодо них передано до суду. Наразі підозрювані ховаються від правосуддя в росії і навіть отримали громадянство країни-агресора.