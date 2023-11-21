Журналіст Денис Казанський пояснив, як Революція Гідності запобігла захопленню України росією

Сьогодні десята річниця початку Євромайдану. Не сумніваюся, що багато хто у цей день писатиме про те, що російська агресія, війна, окупація — це все наслідок подій десятирічної давності. Мовляв, сиділи б тихо — жодної війни та анексій українських теренів не було б. Янукович би "сам цивілізовано пішов" у 2015 році, і тому подібну нісенітницю, яку ця публіка повторює вже 10 років.

Я ж просто нагадаю, що навесні нинішнього року, ексдепутат від Партії регіонів, а нині відомий колаборант Олег Царьов в інтерв’ю російському виданню "Вільна преса" абсолютно відкрито визнав, що Янукович збирався розділити Україну та спровокувати відділення західних областей, які заважали йому узурпувати владу та вести проросійський курс.

Регіонали мали намір переписати Конституцію, щоб дозволити Януковичу залишатися "вічним" президентом України, за тим самим сценарієм, як це зробили путін та лукашенко. Такий крок, за їхнім задумом, мав підштовхнути західні області України до сепаратизму. Планувалося, що ці регіони збунтуються після такої узурпації влади, і Янукович не заважатиме їхньому відділенню.

Фактично це зізнання у тому, що Янукович та його команда справді були російською агентурою, і мали чіткий план знищення власної країни. І це зізнання повністю підтверджує, що українці не мали іншого виходу, окрім як виходити на Майдан і захищати свою країну від злочинців, які мали намір її розвалити.

10 років російська пропаганда доводила, що Майдан нібито спровокував війну, а якби революції не було, то Україна жила б мирно та добре. Однак, як бачимо, після приходу Януковича до влади мирного сценарію для України вже не було. Просто до Майдану росія за допомогою Януковича планувала захопити всю країну, крім західних областей. А після Майдану змогла захопити лише Крим та частину східних регіонів.

Не Майдан здійснив державний переворот. Це Янукович задумував державний переворот та знищення України, а Майдан цьому перевороту запобіг.

Джерело: повідомлення Казанського в Telegram