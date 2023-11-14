Пашинський про "справу Майдану": Крапка буде поставлена, коли ми в цій клітці побачимо Януковича і його приспішників (відео)

Сергій Пашинський прийшов на допит як свідок у "справі Майдану"

Війна в Україні почалася на Майдані, коли росія вирішила знищити українців як народ, як державу. І крапка у справі, що стосується подій на Майдані, буде поставлена, коли за ґратами опиниться колишній президент Віктор Янукович і його пособники.

Таку думку висловив у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ екснардеп, голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський, який прийшов на допит як свідок у "справі Майдану".

"Ми знаємо предмет судового слідства — дослідження доказів. Хоч і з запізненням майже на 10 років, але ми дожили до цього моменту. Не всі, на жаль. Але я надіюсь, що справедливість восторжествує і буде поставлена крапка в першому епізоді кривавої війни проти України і українського народу. Ця війна почалася на Майдані, коли росія вирішила знищити нас як народ, як державу. Ніхто із нас не очікував, що це буде початок такий. Дивує тільки, що це відбувається через 10 років, точніше через 9. Але хоч так", — розповів Пашинський.

На запитання, коли, на його думку, у цій справі буде поставлена крапка, він відповів: "Коли ми в цій клітці побачимо Януковича і його приспішників".

"Тому що зараз ми судимо виконавців. А всі, хто це організовували, сидять у москві і проживають тих 13 "срібників", які їм путін заплатив за геноцид українського народу", — наголосив Пашинський.