Любитель котів та противник допомоги Україні. Що відомо про потенційного прем'єра Нідерландів

Країна вперше за 13 років отримає нового прем'єра

У Нідерландах на дострокових парламентських виборах перемогла ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Його оригінальна зачіска може видатися знайомою українцям — і так, ми його справді усі бачили у 2016-му, коли політик агітував ставити галочку навпроти строки "Ні" у бюлетені на референдумі щодо ратифікації української Угоди про асоціацію з ЄС. Після референдуму ратифікація "заморозилася" на півтора року.

Зараз цей євроскептик має всі шанси опинитися на чолі уряду Нідерландів, блокувати розширення ЄС, а також впливати на виділення допомоги Україні, адже раніше виступав проти.

Що треба знати про вибори

Після підрахунку попередні результати виборів показують, що "Партія свободи" (PVV) отримала 37 місць у 150-місному парламенті — більше, ніж будь-яка інша партія. Це означає, що у голландців швидше за все буде новий прем'єр після 13 років незмінного правління уряду Марка Рютте.

Марк Рютте приїжджав у Бородянку після деокупації Київщини. А ось Вілдерс - ні

Місце Рютте цілком ймовірно займе Герт Вілдерс. Тріумф Вілдерса став несподіванкою і таким собі "політичним землетрусом" навіть для багатьох експертів у Нідерландах. Річ у тому, що попередні результати підрахунку майже всіх голосів відрізняються від опитувань громадської думки під час виборчої кампанії. Вілдерс має найкращі позиції для формування наступної коаліції — треба отримати 76 місць, щоб отримати абсолютну більшість.

Результати виборів і різні варіанти коаліцій

Альянс зелених лівих і лейбористів (GL/PvdA) на чолі з колишнім єврокомісаром Франсом Тіммермансом став другим у цих перегонах, отримавши з 25 місць. Ліберально-консервативна Партія свободи та демократії (VVD), очолювана колишнім міністром юстиції Діланом Єшілгоз-Зегеріусом, отримала 24 місця.

Хто такий Вілдерс

З хорошого — у нього є двоє котів, Сноет’є та Плуіс’є (Морда і Пухнастий), які мають власний обліковий запис на X і мають понад 23 тисячі підписників. Єдиний акаунт, за яким стежить Вілдерс в мережі X – це профіль його котів.

Коти Вілдерса Морда і Пухнастий

На цьому якісь очевидні позитивні моменти закінчуються, принаймні для України. Вілдерс критикував уряд Рютте за допомогу Україні та візити у Київ, має різку антиукраїнську позицію.

60-річний Вілдерс прийшов у політику аж 25 років тому як член ліберальної групи Марка Рютте, з якої згодом вийшов, щоб стати незалежним законодавцем. В юності чоловіку дали кличку "Моцарт" за його розкішну гриву, проте зараз називають "голландським Дональдом Трампом", бо до зачіски додався популізм.

Він створив антимігрантську "Партію свободи", а палка антиісламська риторика не тільки відштовхнула пристойних політиків, але й зробила його мішенню для екстремістів, пише AP. Вілдерсу погрожували вбивством через його антиісламські погляди, і він перебував під жорстким захистом поліції з 2004 року. У 2020 році суд визнав його винним в образі марокканських іммігрантів. Одного разу Британія навіть заборонила йому в’їзд (він збирався у Палату лордів, щоб показати свій фільм, який критикує Коран як "фашистську книгу"). Також він також є рішучим прихильником Ізраїлю та виступає за перенесення посольства Нідерландів до Єрусалиму.

Вілдерс на виборчій дільниці 22 листопада

Вілдерс хвалив правління володимира путіна, виступаючи проти того, що він назвав "істеричною русофобією" в Європі. Через чотири роки після того, як росія анексувала Крим, Вілдерс відвідав москву та зустрівся з російськими посадовцями в Думі. Ця поїздка була різко засуджена родичами голландських жертв збиття рейсу MH17. Після вторгнення росії в Україну Вілдерс дещо дистанціювався від Кремля, називаючи вторгнення помилкою. Але уряд на чолі з Вілдерсом навряд чи відіграватиме таку ж роль у допомозі Україні, як під час Марка Рютте, який очолював зусилля з доставки F-16. Вілдерс критикував Рютте ще тоді, коли той відвідував деокуповану Київщину, стверджуючи, що треба зосередити кошти у Нідерландах.

У 2018 році Рютте переживав за русофобію, перебуваючи у москві

На цих виборах Вілдерс трохи втихомирив свої різкі гасла, пом’якшив антиісламську риторику та намагався менше приділяти уваги "деісламізації" Нідерландів, а більше — розв'язанню гострих проблем, таких як нестача житла, вартість кризи життя та доступу до якісного медичного обслуговування.

Що він обіцяв:

припинити надсилання допомоги Україні;

референдум щодо виходу Нідерландів із Євросоюзу,

"припинення надання притулку" та масової імміграції;

"заборона ісламських шкіл, Корану та закриття мечетей", хоча в середу ввечері він пообіцяв не порушувати нідерландські закони чи конституцію країни, яка закріплює свободу віросповідання;

відновлення голландського прикордонного контролю;

відновлення дозволів на роботу для працівників усередині ЄС;

для працівників усередині ЄС; він також хоче, щоб Нідерланди відмовилися від своїх міжнародних кліматичних зобов’язань.

Але у своїй промові в ніч перед виборами він сказав, що готовий піти на компроміс, щоб забезпечити коаліційну угоду. Поки неясно, скільки з цих обіцянок політик зможе реалізувати.

Наслідки

Його перемога сколихне всю Європу. В одному з останніх дебатів перед виборами Вілдерс сказав, що не підтримає надсилання Україні додаткової зброї. Він обіцяє скоротити військові та фінансові транші допомоги для України, щоб зміцнити національну безпеку Нідерландів.

"Наша власна країна на першому місці", — йдеться в маніфесті.

Нідерланди були ініціаторами та відіграли одну з лідерських ролей у формуванні "коаліції F-16". Вони є одними з основних донорів літаків. Своєю чергою Politico називає Вілдерса одним із найбільших кошмарів Європи, підкреслюючи, що той може повпливати на виділенні допомоги Україні.

Також Уряд Вілдерса буде дуже критично ставитися до розширення ЄС, вважає Рем Кортевег, старший науковий співробітник нідерландського аналітичного центру Клінгендала. Хоча Nexit швидше за все не буде.

"Якщо Вілдерс зможе сформувати уряд, він буде дуже критично ставитися до будь-яких нових ініціатив ЄС, витрат, угод чи розширення", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що ЄС підготував план безпекових гарантій для України, у ньому вісім головних напрямків.