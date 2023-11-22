ЄС підготував план безпекових гарантій для України: у ньому вісім головних напрямків

Проект мають обговорити посли та лідери ЄС

Європейський Союз представив державам-членам проект плану з надання Україні довгострокових зобов’язань у сфері безпеки. Він також включає механізм довготермінової військової підтримки, навчання українських військ і допомогу в розвитку оборонної промисловості країни.

Про це пише агентство Bloomberg, яке ознайомилось з документом. Зазначається, що проект мають цього тижня обговорити посли ЄС, а наступного місяця – лідери блоку. Він також ляже в основу консультацій з Києвом і країнами Великої семи.

Члени G-7 домовилися на саміті НАТО на початку цього року обговорити набір двосторонніх гарантій безпеки з Україною, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії. Зі свого боку, Україна зобов’язалася продовжити низку реформ, у тому числі правоохоронних органів, судової системи, а також секторів безпеки та оборони. Деякі з ключових союзників Києва прагнуть укласти двосторонні угоди цього року.

Агентство зазначає, що рамковий документ ЄС спрямований на розвиток цих двосторонніх домовленостей і включає наступні пропозиції:

передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий механізм надання Україні військової техніки, який мобілізує європейську оборонну промисловість; забезпечення підготовки Збройних Сил України; розширення співпраці з українською оборонною промисловістю для підвищення потужності та узгодження стандартів; посилення спроможності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації; підтримка зусиль України з розмінування та подолання забруднення вибухонебезпечними предметами; допомога Україні з її програмою реформ, пов’язаною з процесом вступу до ЄС, а також посилення її спроможності контролювати запаси вогнепальної, легкої зброї та боєприпасів і протидіяти будь-якій незаконній торгівлі; підтримка енергетичного переходу країни та заходів з ядерної безпеки; обмін розвідданими та супутниковими знімками.

Видання зазначає, що підтримка постачання зброї й надалі надаватиметься через так званий Європейський фонд миру, механізм, який відшкодовує державам-членам те, що вони постачають Україні. Однак, за словами дипломата ЄС, початковий план ЄС виділити 20 мільярдів євро (21,8 мільярда доларів) протягом чотирьох років на оплату зброї для Києва ризикує зірватися, оскільки деякі країни-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитися про умови. Натомість країни-члени сподіваються принаймні погодитися на 5 мільярдів євро на наступний рік із зобов’язаннями щодо подальшої підтримки, сказав дипломат, який говорив на умовах анонімності.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європейський Союз не виконає зобов’язання надіслати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року. Він також поставив під сумнів припущення, що це колись було взагалі реальним.