Чекати на цю допомогу вчасно не варто

У Європі визнали, що мільйона снарядів, які Європа обіцяла для ЗСУ, таки не буде. Гроші на це є, але й інші проблеми.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. За його словами, Європейський Союз не виконає зобов’язання надіслати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня. Він також поставив під сумнів припущення, що це колись було взагалі реальним.

"Мільйона не буде досягнуто, слід припустити це… Правильне питання, чи був колись мільйон реальним", — сказав Пісторіус.

Міністр зазначив, що деякі спочатку закликали до обережності щодо цієї мети, заявивши, що гроші є, але виробництво також має бути достатнім.

"На жаль, попереджувальні голоси мали рацію", — резюмував він.

Зазначимо, що таким чином Пісторіус підтвердив слова глави МЗС України Кулеби про снаряди, а також про те що, ЄС має проблеми с промисловістю.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс 26 жовтня заявив, що Європейський союз поставив Україні лише одну третину з обіцяних навесні артилерійських снарядів.