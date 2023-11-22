Україна виграла боротьбу з рф за скіфське золото: Нідерланди дали "бонус"

Виставка складалася з 2 тисяч 111 об’єктів, серед яких 565 музейних предметів культурної спадщини

Епопея з поверненням "скіфського золота", яке 9 років перебувало в Європі через російську анексію Криму, завершилася. Український Мінкульт та Музей Алларда Пірсона – археологічний музей Амстердамського університету домовилися про повернення музейних предметів, а на додаток Україні списали борги за зберігання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України. Відповідний документ було підписано т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростиславом Карандеєвим та виконуючим обов’язки директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фредом Вірменом.

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ "Центральний музей Тавриди", "Керченський історико-культурний заповідник", "Бахчисарайський історико-культурний заповідник" та Національного заповідника "Херсонес Таврійський".

"Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як "скіфське золото", додому в Україну". — сказав Карандєєв і подякував Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом 9 років, а також за рішення Нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів "Розвиваємо культурну дипломатію разом і повертаємо українські культурні скарби".

Нагадаємо, що в лютому 2014 року колекцію "скіфського золота" було вивезено до Амстердама для участі у виставці "Крим: золото та таємниці Чорного моря", яка проходила в Музеї Пірсона, – і залишилася там через анексію Криму росією. У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію та ухвалив передати її до Києва. У жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив рішення суду першої інстанції. Проте у січні 2022 року "Кримські музеї" подали касацію на рішення Апеляційного суду.

Проте вже 2023 року Верховний суд Нідерландів ухвалив, що "скіфське золото" таки має бути повернене Україні, але Україні треба було заплатити майже 100 тисяч євро за його зберігання.

Раніше ми писали про те, що викрадене в Україні скіфське золото знайшли в Іспанії.