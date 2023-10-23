Викрадене в Україні скіфське золото знайшли в Іспанії: стали відомі деталі та до чого тут УПЦ (відео)

Вартість колекції оцінюється в 63,6 мільйона доларів США

В той час як російські окупанти грабують музеї на окупованих територіях України, в Європі була знайдена раніше викрадена в Києві колекція стародавніх прикрас. Поліція Іспанії конфіскувала золоті вироби вартістю 60 мільйонів євро.

Як повідомляє Reuters, злодіїв було спіймано на спробі продати прикраси в Мадриді. За даними іспанської поліції, 11 предметів, серед яких в основному ювелірні вироби, включаючи складні намиста, браслети та сережки, датуються греко-скіфським періодом між 8-м і 4-м століттями до нашої ери.

У національній поліції Мадрида повідомили, що ці прикраси експонувалися в київському музеї у 2009-2013 роках і були незаконно вивезені з України у 2016 році. Водночас правоохоронці не вказали, про який саме музей йде мова.

За даними поліції, експонати мали підроблені документи. Вони повинні були виглядати так, ніби належать українській православній церкві. При цьому не уточнюється, яка конкретно церква мається на увазі.

Також повідомляється, що відповідне розслідування розпочалося у 2021 році після того, як один із предметів – золотий пояс із головами баранів – був проданий на приватному розпродажі в Мадриді. В рамках справи було заарештовано трьох громадян Іспанії та двох громадян України. У поліції підкреслили, наразі експонати вивчаються в Національному археологічному музеї та в Інституті культурної спадщини Іспанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у червні 2023 року Верховний суд Нідерландів ухвалив рішення повернути "скіфське золото" Україні, яке росія намагалась привласнити собі. Суди по цій справі тривали майже 9 років.