Похищенное в Украине скифское золото нашли в Испании: стали известны детали и при чем здесь УПЦ (видео)

Стоимость коллекции оценивается в 63,6 миллиона долларов США

В то время как российские оккупанты грабят музеи на оккупированных территориях Украины, в Европе была найдена ранее похищенная в Киеве коллекция старинных украшений. Полиция Испании конфисковала золотые изделия стоимостью 60 миллионов евро.

Как сообщает Reuters, преступники были пойманы на попытке продать украшения в Мадриде. По данным испанской полиции, 11 предметов, среди которых в основном ювелирные изделия, включая сложные бусы, браслеты и серьги, которые датируются греко-скифским периодом между 8-м и 4-м веками до нашей эры.

В национальной полиции Мадрида сообщили, что эти украшения экспонировались в киевском музее в 2009-2013 годах и были незаконно вывезены из Украины в 2016 году. В то же время правоохранители не указали, о каком именно музее идет речь.

По данным полиции, экспонаты имели поддельные документы. Они должны выглядеть так, будто принадлежат украинской православной церкви. При этом не уточняется, какая конкретно церковь имеется в виду.

Также сообщается, что соответствующее расследование началось в 2021 году после того, как один из предметов – золотой пояс с головами баранов – был продан на частной распродаже в Мадриде. В рамках дела были арестованы трое гражданин Испании и два гражданина Украины. В полиции подчеркнули, что сейсчас экспонаты изучаются в Национальном археологическом музее и в Институте культурного наследия Испании.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в июне 2023 года Верховный суд Нидерландов принял решение вернуть "скифское золото" Украине, которое россия пыталась присвоить себе. Суды по этому делу продолжались почти 9 лет.