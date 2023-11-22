Украина выиграла борьбу с рф за скифское золото: Нидерланды дали "бонус"

Выставка состояла из 2 тысяч 111 объектов, среди которых 565 музейных предметов культурного наследия

Эпопея с возвращением "скифского золота", которое 9 лет находилось в Европе из-за российской аннексии Крыма, завершилась. Украинский Минкульт и Музей Алларда Пирсона – археологический музей Амстердамского университета договорились о возвращении музейных предметов, а вдобавок Украине списали долги за хранение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины. Соответствующий документ был подписан в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростиславом Карандеевым и исполняющим обязанности директора университетской библиотеки Амстердамского университета доктор Фредом Вирменом.

Музейные предметы включают коллекции Крымских республиканских учреждений "Центральный музей Тавриды", "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" и Национального заповедника "Херсонес Таврический".

"Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения – это знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как "скифское золото", домой в Украину", — сказал Карандеев и выразил благодарность Музею Алларда Пирсона за хранение коллекций в течение 9 лет, а также за решение Нидерландской стороны не взимать расходы за хранение музейных экспонатов "Развиваем культурную дипломатию вместе и возвращаем украинские культурные сокровища".

Напомним, что в феврале 2014 года коллекция "скифского золота" была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона, – и осталась там из-за аннексии Крыма россией. В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. Однако в январе 2022 года "Крымские музеи" подали кассацию на решение Апелляционного суда.

Тем не менее уже в 2023 году Верховный суд Нидерландов постановил, что "скифское золото" таки должно быть возвращено Украине, но Украине, надо было заплатить почти 100 тысяч евро за его хранение.

Ранее мы писали о том, что похищенное в Украине скифское золото нашли в Испании.