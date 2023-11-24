У Эрдогана снова заговорили о переговорах Украины и россии: подробности

Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины

Переговоры между Украиной и россией, по мнению главы МИД Турции Хакана Фидана, являются самым эффективным способом прекращения войны и устранения угроз. Более того, страна заявила о своей готовности провести такую встречу на своей территории, если стороны определятся с условиями.

Хакан Фидан выступил с этим заявлением в пятницу, 24 ноября, на открытии проходящего в Стамбуле саммита по стратегическим коммуникациям Stratcom Summit 2023. Об этом пишет "Укринформ".

"Самым эффективным способом устранения угроз, несомненно, является скорейшее прекращение войны путем переговоров… В случае определения условий, Турция может снова принять мирные переговоры между россией и Украиной", — отметил министр.

Хакан Фидан отметил, что Турция оказывает политическую и стратегическую поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, включая Крым.

В вопросе войны в Израиле, министр отметил, что должно быть достигнуто полное прекращение огня, а в Газу должна поступить помощь.

"Мы ведем интенсивную дипломатию на основе решения о создании двух государств. В наших инициативах и переговорах мы наблюдаем, что единственным решением израильско-палестинской проблемы является создание независимого палестинского государства со столицей Восточного Иерусалима", — сказал Хакан Фидан.

Также министр напомнил, что Турция выразила готовность быть гарантом в достижении договоренностей между Палестиной и Израилем.

Напомним, как писал "Телеграф", министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что промедление с предоставлением Украине оружия и боеприпасов может привести к ситуации, в которой единственным вариантом будут переговоры по россии.