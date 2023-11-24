Заставят Украину договариваться с россиянами: глава МИД Литвы озвучил печальный прогноз

Ландсбергис назвал комической ситуацию, при которой маленькая КНДР помогает россии больше, чем огромный ЕС – Украине

Если западные союзники продолжат тянуть с предоставлением Украине оружия и боеприпасов, необходимых Киеву для победы в войне, это может плохо закончиться. Украина может оказаться в такой ситуации, что у нее просто не будет другого выхода, кроме переговоров с рф.

Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью LRT, сообщает Bloomberg. По его словам, у Украины нет нужных ракетных систем, у нее мало боеприпасов, а у Европейского Союза слишком много бюрократии.

Все это, по его мнению, может поставить Украину в положение, когда у нее не будет выбора, кроме начала мирных переговоров с российским террористическим режимом. Причем, это будет выбор не Украины.

"Украина, которую мы знаем, и Украина, которой мы будем помогать, пока дышим, никогда не пойдет на переговоры с террористами. Но реальность может быть именно такой", – отметил он.

Ландсбергис также подверг критике США за то, что помощь Украине блокируется республиканцами. А Евросоюз "получил на орехи" от министра за то, что он не может даже предоставить Украине обещанный миллион снарядов.

"Выглядит комически, когда КНДР помогает россии больше, чем ЕС Украине", – мрачно резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европейский Союз не выполнит обязательство послать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Он также подверг сомнению предположение, что это когда-то было вообще реальным.

Отметим, что таким образом Писториус подтвердил слова главы МИД Украины Кулебы о снарядах, а также о том, что у ЕС проблемы с промышленностью.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 26 октября заявил, что Европейский союз поставил Украине лишь одну треть из обещанных весной артиллерийских снарядов.