путин опять заговорил о переговорах: глава Пентагона "ответил" ему на "Рамштайне"

В США дали четко понять, что не хотят, чтобы россия выиграла войну против Украины

Российский диктатор владимир путин заявил, что война — это всегда трагедия и нужно думать о том, как ее прекратить. Более того, он заявил, что россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Наоборот, это в Украине на официальном уровне запретили вести мирные договоренности с рф.

Об этом путин заявил во время онлайн-саммита лидеров стран "Большой двадцатки". Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече "Рамштайн" в очередной раз заверил Украину в поддержке США и послал четкий сигнал путину.

"Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И безусловно мы должны думать, как прекратить эту трагедию. И кстати говоря, россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ главы государства, запрещающий вести с россией такие переговоры", — заявил владимир путин.

Речь идет об указе №679/2022, который вводит в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с владимиром путиным. Стоит отметить, что Украина запретила переговоры не с россией, а с действующим президентом. При этом в указе прописано, что возможность диалога с другим президентом рф не исключена.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече "Рамштайн", которая состоялась сегодня, направил четкий сигнал путину. Он отметил, что Украина больше 20 месяцев сдерживает врага и проигрыш россии в этой войне имеет значение для всего мира.

"Как сказал президент Байден, когда тираны не платят за свою агрессию, они продолжают угрожать миру. Никто из нас не хочет жить в мире, где такие, как путин могут безнаказанно вторгаться к своим мирным соседям. И мы отказываемся от того, чтобы форму глобальной безопасности диктовали автократы, которые полагаются на репрессии посредством силы и принуждения", — заявил Остин.

Министр обороны США добавил, что поддержка Украины союзниками будет продолжаться. Что касается россии, то сейчас страна ищет поддержку у Северной Кореи и Ирана, которые также находятся под санкциями из-за своей агрессивной политики.

"Наше единство посылает путину четкий сигнал о том, что он не сможет пережить нас или победить в соревновании за волю", — сказал Остин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в политическом сообществе снова заговорили о переговорах между россией и Украиной. Эксперты объяснили, о чем это может говорить и когда действительно президенты двух стран могут сесть за стол переговоров.