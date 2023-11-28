Країни НАТО нададуть Україні нову допомогу: Столтенберг озвучив цифри

Генсек НАТО озвучив нові цифри підтримки України союзниками

Союзники України продовжать підтримувати її на шляху до НАТО, а також готуються надати їй додаткову допомогу.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа", про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з приводу зустрічі глав дипломатичних відомств країн Альянсу у Брюсселі.

За його словами, члени блоку під час зустрічі підтвердили намір підтримувати Україну на її шляху до НАТО, а також непохитно підтримувати її народ, який хоробро захищає свою країну.

"Тільки останніми днями ми побачили важливі нові оголошення. Німеччина пообіцяла виділити 8 мільярдів євро наступного року, а Нідерланди — понад 2 мільярди. Румунія відкрила центр підготовки українських пілотів F-16. Союзники, включаючи США та Фінляндію, відправляють більше коштів ППО та боєприпасів", — сказав він і нагадав, що близько 20 союзних країн створили коаліцію, яка займеться постачанням засобів ППО в Україну.

При цьому Столтенберг зазначив, що це все допоможе врятувати життя українців і надіслати росії сигнал про те, що підтримка Заходу не ослабне.

Нагадаємо, раніше Столтенберг говорив, що чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим вагомішою буде її позиція на переговорах. При цьому він не став прогнозувати, як розвиватимуться події на фронті.