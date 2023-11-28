Генсек НАТО, говорячи про війну в Україні, згадав про переговори: що пролунало

Генсек закликав готуватись до посилення боїв в Україні

Західні союзники мають продовжувати підтримувати Україну у війні з росією. Чим сильніша Україна буде на полі бою, тим вагомішою буде її позиція за столом переговорів.

Про це на пресконференції перед зустріччю очільників МЗС країн НАТО у Брюсселі у вівторок, 28 листопада, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент "Телеграфа". За словами генсека, потрібно готуватися до посилення боїв і повітряних ракетних атак по містах України.

Водночас Столтенберг зазначив, що дуже обережно прогнозує розвиток подій на лінії фронту в Україні. Він пояснив, що "війни за своєю природою непередбачувані".

"Ми побачили, що мужність, рішучість, майстерність українських Збройних сил вразили весь світ. Тому що ми повинні пам’ятати, з чого ми починали, коли ця війна, коли минулого року відбулося повноцінне вторгнення. Ми боялися, і багато експертів вірили, що Україна розпадеться за кілька тижнів і що Київ опиниться під контролем росії за кілька днів. Так не сталося", – заявив генсек НАТО.

Він підкреслив, що українцям вдалося відкинути російські війська на півночі, сході та півдні, вони звільнили близько половини території, яку росія окупувала на початку війни. На думку Столтенберга, це демонструє навички та можливості Збройних сил України.

Він зазначив, що члени НАТО надали безпрецедентну військову підтримку Україні. Столтенберг також закликав членів Альянсу продовжувати її надавати.

Генсек НАТО підкреслив, що за останній рік лінія фронту в Україні не зсунулася, але інтенсивні бої тривають. Водночас він зазначив, що, хоча лінія фронту не так сильно просунулася, українці змогли завдати значних втрат російським силам за допомогою можливостей глибокого удару крилатими ракетами, доставленими союзниками з НАТО.

"Тож нам потрібно продовжувати їх підтримувати, також знаючи, що чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів. Отже, якщо ми хочемо мирного рішення шляхом переговорів, яке гарантує, що Україна переможе як суверенна незалежна держава, тоді найкращий спосіб досягти цього — продовжувати надавати військову підтримку Україні. І це те, що союзники збираються зробити", – підкреслив він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США та Німеччина хочуть змусити Україну сісти за стіл переговорів із росією. Зробити це планують не через прямі переконання, а скорочуючи військову допомогу.