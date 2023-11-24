Україну хочуть посадити за стіл переговорів із путіним? ЗМІ пишуть про план США та Німеччини

Якщо не вдасться підштовхнути Україну до переговорів, США та Німеччина мають запасний план

США та Німеччина хочуть змусити Україну сісти за стіл переговорів із росією. Зробити це планують не через прямі переконання, а скорочуючи військову допомогу.

Про це заявило німецьке видання BILD із посиланням на джерела в урядових колах. За даними інформаторів, дві країни зараз тісно співпрацюють у цьому питанні.

У планах США та Німеччини позбавити Україну частини військової підтримки, щоб зірвати наступальні дії та якнайшвидше закінчити війну. Навіть якщо Україні доведеться поступитися загарбникам частиною своїх територій.

"Німецько-американський план — постачати Києву саме ту зброю і саме в тих кількостях, яка б дозволила українській армії утримати нинішній фронт, але була б нездатною відвоювати завойовані території", — пише BILD.

Видання стверджує, що Володимира Зеленського не підштовхуватимуть до переговорів, але він має сам прийти до того, що далі продовжувати чинити опір росії вже неможливо. Без жодних "підказок із зовні".

"Він має з власної волі звернутися до свого народу та пояснити, що переговори необхідні", — каже джерело в уряді ФРН.

Для цього Німеччина та США планують поставити Україну у "стратегічно вигідну переговорну позицію". Також, за інформацією видання, у влади цих двох країн є і план "Б". Як альтернативу переговорам їх влаштує "заморожений конфлікт без угоди між його сторонами".

"Білий дім та канцелярія координують це питання", — кажуть джерела.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що володимир путін заговорив про припинення війни з Україною. Російський диктатор заявив, що ніколи не відмовлявся від мирних переговорів та звинуватив Україну в тому, що влада країни заборонила з ним домовлятися.