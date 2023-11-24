У Ердогана знову заговорили про переговори України та росії: подробиці
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Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України
Переговори між Україною та росією, на думку голови МЗС Туреччини Хакана Фідана, є найефективнішим способом припинення війни та усунення загроз. Ба більше, країна заявила про свою готовність провести таку зустріч на своїй території, якщо сторони визначаться з умовами.
Хакан Фідан виступив з цією заявою у пʼятницю, 24 листопада, на відкритті саміту зі стратегічних комунікацій Stratcom Summit 2023, що проходить в Стамбулі. Про це пише "Укрінформ".
"Найефективнішим способом усунення загроз, безсумнівно, є якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів… У разі визначення умов, Туреччина може знову прийняти мирні переговори між росією та Україною", — зауважив міністр.
Хакан Фідан наголосив на тому, що Туреччина надає політичну та стратегічну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, включаючи Крим.
У питанні війни в Ізраїлі, міністр наголосив на тому, що повинно бути досягнуто повне припинення вогню, а до Гази має надійти допомога.
"Ми ведемо інтенсивну дипломатію на основі рішення про створення двох держав. У наших ініціативах і переговорах ми спостерігаємо, що єдиним рішенням ізраїльсько-палестинської проблеми є створення незалежної палестинської держави зі столицею Східним Єрусалимом", — сказав Хакан Фідан.
Також міністр нагадав про те, що Туреччина висловила готовність бути гарантом у досягненні домовленостей між Палестиною та Ізраїлем.
Нагадаємо, як писав "Телеграф", міністр іноземних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зауважив, що зволікання з наданням Україні зброї та боєприпасів може призвести до ситуації, у якій єдиним варіантом будуть переговори з рф.